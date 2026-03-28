世代や文化を超えて共に暮らす社会の実現を目指そうと、初めてのイベントが県庁で開かれました。 このイベントは外国にルーツがある子どもたちの居場所づくりなどに取り組むＮＰＯ法人「共に暮らす」が、言葉や文化などの垣根を越えて自然に交流できる機会をつくろうと初めて行ったものです。 会場にはジンバブエ、パキスタンなど海外の雑貨などを扱う店舗が軒を連ね、訪れた人はワークショップでストラップをつくる