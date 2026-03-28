3月28日昼頃、静岡県下田市の道路工事現場で、50歳代の男性が車両の上での作業中にタンク内に転落する労災事故があり、搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察と消防によりますと、同日午前11時41分、下田市箕作の伊豆縦貫自動車道・河津下田道路の工事現場から「ミキサー車の中に人が落ちた」と119番通報がありました。 トラックの荷台に載せた円筒形のタンクの中に、静岡市駿河区の会社員の男性（57）が落下。消防が