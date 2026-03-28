3月28日、藤枝MYFCはホームで北海道コンサドーレ札幌と対戦し、PK戦で敗れました。 ゲームは札幌が後半、原康介のゴールで先制します。藤枝は浅倉廉の今季初ゴールで追いつきましたが、PK戦で敗れ、連勝は4でストップしました。 【J2・J3百年構想リーグEAST-B第8節=藤枝総合運動公園サッカー場】 藤枝MYFC １（０前半０ １後半１ 2PK4）１ 北海道コンサドーレ札幌 ＜得点者