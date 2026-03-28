長崎市で27日、はしか患者の発生が確認されました。県内では14年ぶりです。 長崎市保健所によりますと、はしかに感染したのは長崎市に住む20代の女性です。 21日に発熱し翌22日に発疹が出始め27日、医療機関で遺伝子検査を行った結果、はしかと診断されました。 県内でのはしか患者の発生は2012年以来14年ぶりです。 はしかは発熱や発疹などの症状が特徴で、感染力が強く空気感染するため長崎市保健所は、感染の疑いがある場合