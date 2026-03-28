3月27日夜、伊豆諸島の青ヶ島沖で、漁船同士が衝突する事故がありました。この事故で漁船1隻が転覆しましたが、けが人はいませんでした。 下田海上保安部によりますと、27日午後8時半ごろ、東京都の青ヶ島から西北西に約54キロの海上で「漁船同士が海上で衝突した」と118番通報がありました。 衝突したのは、伊豆漁協下田支所に所属する19トンと72トンの漁船2隻で、このうち72トンの船は衝突後に浸水しました。 浸水した船に乗