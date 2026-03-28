イオングループの従業員が地域貢献活動の一環として長崎ヴェルカの試合の前にアリーナ周辺を清掃しました。 イオン九州の冠試合として28日と29日に行われるホームゲーム。 28日の試合前、イオングループの従業員などがボランティアで清掃活動を行いました。 参加した約50人は1時間ほどかけて丁寧にアリーナ周辺のごみを拾いました。 （参加者） 「たばこやプラスチックごみが落ちていた