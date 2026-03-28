世界の核情勢への理解を深め、対応策を考えるフォーラムが28日長崎市で行われました。 「核なき世界基金2026フォーラム」には市民や被爆者など80人が参加しました。 講師の一人、横浜の平和団体の代表、鈴木 達治郎さんは、現在「核の脅威」は戦後最悪となっているとした上で「非核三原則」を堅持し「憲法9条」を守り続けることが大切と訴えました。 （ピースデポ 鈴木 達治郎代表） 「軍事力に依存しない地