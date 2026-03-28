ドライバーの初回販売分がほぼ完売している『JPX ONE』。フェアウェイウッド部門でも初週が5位、2週目が6位とまずまずのスタートを切ったように見えるが…。ヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに話を聞いた。【写真】『JPX ONE』FWは6位にランクインFW売り上げランキング1位〜10位をまとめて発表！「正直に言うと『JPX ONE』ドライバーの問い合わせは多いですが、フェアウェイウッドの問い合わせはそ