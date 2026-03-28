兵庫県の元県民局長の私的な情報が漏えいした問題で、神戸地検は地方公務員法違反の疑いで刑事告発されていた斎藤知事ら3人を不起訴処分としました。 兵庫県の斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどを告発した元県民局長の私的な情報が外部に漏えいした問題では、去年、県の第三者委員会が井ノ本知明元総務部長による漏えいを認定したうえで「知事や元副知事の指示のもと行われた可能性が高い」などと指摘しました。