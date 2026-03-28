全面リニューアルを進める京都市の太秦映画村で28日、施設の一部がオープンしました。 太秦映画村のリニューアルオープンにはサポーターを務める「なにわ男子」の長尾謙杜さんらがかけつけました。 （なにわ男子長尾謙杜さん）「きれいにリニューアルとなって、いろいろ体験できるものが増えたり、より日本が世界に誇れる場所になった」 去年、開業50周年を迎えた太秦映画