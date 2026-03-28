相次ぐ教職員の不祥事を受け、岩手県教育委員会の佐藤一男教育長は２７日、県庁での定例記者会見で、県教委やＰＴＡ、学校関係者らでつくる「不祥事防止対策検討会議（仮称）」を新年度以降に開催する方針を表明した。今年度、県内の教職員の逮捕は６件で、飲酒運転での摘発も４件に上る。不適切指導による自死事案を受けた再発防止「岩手モデル」の策定後初となる体罰事案での懲戒処分も、今月２件発表していた。同検討会議