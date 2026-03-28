東京ベイ―BL東京後半、突進を阻む東京ベイのマキシ＝スピアーズえどりくフィールドラグビーのNTTリーグワン1部第13節第1日は28日、東京・スピアーズえどりくフィールドなどで4試合が行われ、東京ベイはBL東京に51―7で快勝して11勝目（2敗）を挙げ、埼玉、神戸とともに上位6チームによるプレーオフ（PO）進出を決めた。2連覇中のBL東京は7連敗となり、5勝8敗。埼玉は東京SGに36―34で競り勝ち、12勝1敗とした。東京SGは7勝6