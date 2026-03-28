◇MLB ブルージェイズ3×-2アスレチックス(日本時間28日、ロジャース・センター)MLB・ブルージェイズの岡本和真選手が開幕戦でメジャーデビュー。巨人OBで元監督の原辰徳さんが、この日の岡本選手の活躍をたたえました。岡本選手は「7番・サード」でスタメン出場、守備ではボテボテのサードゴロを軽快にさばきアウトを奪います。打撃では第3打席にレフトへはじき返しメジャー初安打をマークすると、9回の第4打席でもヒットを放ち、