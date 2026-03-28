Ｊ１ＦＣ東京は２８日、小平市内のグラウンドで公開練習を行った。今後は４月１日にアウェー、５日はホームで町田との２連戦を控える。同じ東京を本拠にする町田とは、昨年１１月にリーグ戦で１―０と勝利するも、翌週の天皇杯準決勝では０―０で突入した延長戦で２点を奪われ敗戦。再び連戦で激突する形となるが、ＤＦ室屋成は「それより短いリーグの中で、この町田２連戦はすごく重要。前節の東京Ｖとのダービーを（０―０の