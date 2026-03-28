競輪界の衝撃企画が挙行された。豊橋競輪Ｇ?「開設７６周年記念ちぎり賞争奪戦」の初日の２７日に行われた「花より競輪！豊競エクスプレス」はＪＲ東京駅から豊橋駅まで新幹線の１車両を貸し切り、６４人のファンが豪華ゲストとともに過ごすという奇跡ツアー。参加したファンは「応募開始時間にすぐに応募しました！」と衝撃の企画を心待ちにしていたという。現役の坂口楓華選手をはじめ、元選手の後閑信一さん、平原康