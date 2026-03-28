姶良市で、戦国武将・島津義弘公をしのぶさくらまつりが開催されました。 「島津義弘公さくらまつり」は、関ヶ原の戦いで敵中突破したとされる島津義弘公をまつる姶良市加治木町の精矛神社で毎年、行われています。 会場では、桜を見ながらのお茶会や、甲冑姿に変身できるコーナーなど春の陽気のもと訪れた人で賑わいました。 （お茶会体験）「思ったより苦みがあるけど、泡立ててありまろやかで飲みやすかった」