「人が打ち上げられている」岩場に仰向けで 沖永良部島の海岸でき28日午後、女性が仰向けで倒れている状態で見つかり死亡が確認されました。 沖永良部警察署によりますと28日午後1時前、知名町大津勘の海岸で「人が打ち上げられている」と釣り客から消防に通報がありました。 警察と消防が現場に駆けつけたところ岩場に女性が仰向けで倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。40代～50代と見られる女性…