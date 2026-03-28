岐阜県多治見市で下着を盗んだうえ、それに気づいて追いかけてきた男性を何度も殴ったとして、66歳の男が逮捕されました。 事後強盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、多治見市の自称会社員、岡本健設容疑者（66）です。 警察によりますと岡本容疑者は28日午後0時半ごろ、多治見市内の住宅の軒先に干してあった女性用の下着1枚を盗んだうえ、犯行を目撃し捕まえようとした男性（32）の顔を複数回殴った疑いがもたれていま