「日本一美しいドラマー」と称される、ガールズバンド「きみとバンド」のドラマー・大野真依さんが2026年3月17日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つミニ丈ドレスショットを披露した。「今年はヒップアップを頑張りたい！」大野さんは、「【1日1美容】今年はヒップアップを頑張りたい！という目標を密かに掲げております」といい、大胆に背中をみせたミニ丈ドレスで振り返る姿を投稿した。「コツコツできることから