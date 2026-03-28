【話題の現場 突撃ルポ】#71松本“W不倫”文科相のクビは子どもに守られた…参院「高校無償化」審議入りの裏に野党の苦渋驚きのスキャンダルに、永田町では衝撃が走っている。週刊文春の報道で、既婚女性とのダブル不倫が発覚した自民党の松本洋平文科相（52）。2022年8月13日、お盆期間で人けのない議員会館の事務所で、相手の女性と性行為に及んでいた疑惑まで浮かんでいる。本人は「不適切行為はない」と否定しているものの、