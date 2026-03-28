「男性器を大きくする」16歳高校生らが17歳の“売人”おびき出し…「ニコパフ」めぐり強奪事件まで起きる背景中国籍の男女は、ペニスの増大手術を手がける女性医師や薬の研究者になりすまし、SNSで効果・効能を伝え、高齢男性から薬品の購入名目で現金をだまし取っていた。詐欺などの疑いで25日までに大阪府警住之江署に逮捕・起訴されたのは大阪市浪速区の自営業、楊豊磐被告（44）と、いとこで東京都杉並区の会社員の女、姜