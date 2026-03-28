【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】最近、出川哲朗の姿を見かけるとうれしくなってくるこの期末で終了するテレビ番組がいよいよラストの3月末を迎えた。例えば、フジテレビの帯番組「サン！シャイン」と橋下徹出演の「日曜報道 THE PRIME」、日本テレビの「キントレ」と「with MUSIC」、TBSの「アッコにおまかせ！」などが消えていく。もちろん、長く続いた番組でも数字が落ちてきたら打ち切りになるのがテレビというもの