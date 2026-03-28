【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#283「11PM」の名司会者・藤本義一さんはなんでも答えてくれる“スーパーマン”のような存在だった今井らいぱち◇◇◇「これで妻子を東京に呼べます！」先日の「R-1グランプリ」で優勝を果たした今井らいぱち君。大阪に残している奥さんに「決勝」に進出すると約束し、苦節15年。電話すると「うれしいです！子供の幼稚園の関係とかもあるんで、すぐに一緒は無理かもしれませんが