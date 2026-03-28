忙しい時に、味を決めなくてもいい！ 忙しい時のご飯作りはメニューや味付けを考えるのもひと苦労。そんな時に大活躍するのが、今回ご紹介する「冷凍味付け肉」です。味をつけた状態で冷凍するので、食べる時は解凍して焼くだけでOK。味のバリエーションもたくさんあるので、何種類かストックしておくと便利ですよ！ 濃いめの味付けでご飯がすすむ衣をつけたら唐揚げにもなる万能味野菜炒めの具材にもおすすめ厚切り肉なので焼く