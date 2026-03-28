◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１中日（２８日・マツダスタジアム）中日は、終盤に勝ち越しを許して敗戦。２４年以来、２年ぶりの開幕２連敗を喫した（２４年は引き分け挟む）。同点の８回だった。この回から、ルーキーの牧野憲伸投手がプロ初登板した。しかし、先頭の平川を歩かせると、投犠打で無死二塁。小園を歩かせ、４番・佐々木を遊ゴロに打ち取るも、２死一、三塁からファビアンの左前適時打で、勝ち越しを許した。こ