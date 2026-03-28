■これまでのあらすじ斗真とふたりきりの食事に漕ぎつけた乙葉は「今日のことは私だけの宝物にしたい」と口止めをねだる。一方で社内では、自分がいかに特別扱いをされているか匂わせる行動を取る。ほくそ笑む深山が仕掛けた罠とは…。【深山乙葉 Side Story】頼られたら断れない、浅田課長はとても優しい人。でも、その優しさが隙にもなるし、甘さにもなります。だから私はただ笑って課長のそばにいれば、きっと向こうから私に声