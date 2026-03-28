きょう午前、富山市の用水路で男性の遺体が見つかりました。警察が死因を調べることにしています。遺体で見つかったのは富山市新名の無職・野口隆さん（61）です。富山南警察署によりますときょう午前11時30分ごろ、富山市太田を流れる用水路で、野口さんがうつぶせの状態で倒れているのを警察官が発見しました。消防がかけつけましたがその場で死亡が確認されました。現場の用水路は幅およそ2.6メートル深さはおよそ30セン