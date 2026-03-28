きょう昼過ぎ、魚津市の国道8号で普通乗用車と軽乗用車が正面衝突する事故があり、1人が意識不明の重体です。警察は普通車を運転していた38歳の公務員の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、滑川市上小泉の公務員桐澤聡邦容疑者（38）です。魚津警察署によりますときょう午後0時50分ごろ、魚津市の国道8号を南方向に進行中、桐澤容疑者が運転する普通乗用車が対向車線を走って