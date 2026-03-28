サッカー元日本代表DF（ディフェンダー）・那須大亮が3月24日に配信されたABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」で、レジェンドGK（ゴールキーパー）・川口能活氏のアツさを物語るエピソードを明らかにした。 3月24日にスタートした新番組「本並健治と那須大亮のGKの言い分」は、現在互いに様々な舞台で活躍するサッカー元日本代表の2人が初めてタッグを組み、