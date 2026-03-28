人気児童書シリーズ「かいけつゾロリ」の世界を楽しめる企画展が、きょうから富山市の高志の国文学館ではじまりました。いたずらの王者を目指すキツネの主人公ゾロリと、仲間たちの大冒険を描いた「かいけつゾロリ」シリーズ。1987年の第一作以来、これまでに76巻出版され、累計発行部数は3500万部を超える人気作です。初日のきょうは、原作者の原ゆたかさんも訪れ、会場を盛り上げました。会場には、貴重な原画をはじ