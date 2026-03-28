立憲民主党県連はきょう定期大会を開き、公明と結成した新党中道改革連合には合流せず引き続き立憲として活動していくことなどを確認しました。富山市で開かれた定期大会には所属する自治体議員らが出席しました。先月の衆院選で立憲は公明党と中道改革連合を結成しましたが、県関係では立憲の現職だった山登志浩さんを含む全員が落選する結果となり、党勢の立て直しが課題です。県連内では合流に否定的な声が多く、きょうの大会で