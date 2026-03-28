きのう、南砺市で住宅2棟を焼き、火元とみられる家の3人と連絡が取れていない火事について、実況見分がきょう行われ、焼け跡から3人の身元不明の遺体が見つかりました。警察などによりますと、きのう午後、南砺市松原新の職業不詳、柴田光弘さん（80）宅で発生した火事は、柴田さんの木造3階建ての家と隣接する家の2棟を焼きました。柴田さんは妻と娘と3人で暮らしていたということですが、3人とは現在も連絡が取れていません。警