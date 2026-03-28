立ち技格闘技「RISE」は28日、両国国技館で「RISEELDORADO2026」を行った。SuperFight！60キロ契約3分3R延長1Rで、RISEスーパーライト級王者・白鳥大珠（30＝TEAMTEPPEN）は元ONEバンタム級キックボクシング世界王者カピタン・ペッティンディーアカデミー（32＝タイ）に負傷判定で敗れた。1Rはカピタンの強烈なロー、白鳥も右のパンチで反撃。しかし、接近してのボディー、左右のパンチ。白鳥も終盤で連打を見せる。2R