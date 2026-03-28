それっぽい御託を並べていますが、嫌なことから逃げているだけですよね…？「手際がいい！」「カンパーイ！」って…てきとうにヨイショしている感じが腹立ちますね。さすがに復職したら手伝ってくれのではないかーー。奥さんのこの淡い期待は、あっさり裏切られてしまうのです。【まんが】男は育児に向いてない？(ウーマンエキサイト編集部)