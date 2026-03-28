日本テレビの梅澤廉アナウンサー（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。叔父で巨人・水野雄仁編成本部長代理スカウト担当兼スカウト部長（60）とのツーショットを投稿した。「開幕戦勝利、叔父さんおめでとうございます！」とつづり、水野氏との笑顔のツーショットを披露した。「竹丸選手を1位指名してくれてありがとう甥っ子より」とつづった。梅澤アナの母の弟が水野氏。この投稿に、フォロワーからは「水野さ