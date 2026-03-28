◇MLB ブルージェイズ 3x-2 アスレチックス（日本時間28日、ロジャース・センター）開幕戦にサヨナラ勝利したブルージェイズ。この試合がメジャーデビュー戦となった岡本和真選手について、シュナイダー監督がコメントしました。試合前に「やっぱり多少の緊張や不安はあると思う」と岡本選手へ配慮していたシュナイダー監督。それでも「彼は日本で最高の舞台を経験してきていて、プレッシャーやメディア、期待にもずっと向き合って