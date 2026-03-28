東急電鉄は2026年3月20日から4月5日までの春休み期間限定で、「東急線キッズパス」（100円）を平日も含めて、毎日販売します。「東急線キッズパス」は東急線が1日乗り降り自由になる、小学生向けの乗車券です。運賃を気にせずおでかけ「東急線キッズパス」は通常、土休日限定ですが、春休み期間中は平日も購入できます。対象は、6歳以上12歳未満の子どもです。なお、13歳未満の小学生も含まれます。購入日当日限り有効です。100円