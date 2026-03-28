特集は、全国で増え続けている「空き家」について。県内では雪の重みで倒壊するなど危険な空き家も放置されています。利活用する動きがある一方、その多くが手つかずとなっているのが現状です。自治体にとっては重い課題としてのしかかっています。 南魚沼市の空き家 雪の重みでゆがんだ屋根……窓は割れてしまっています。南魚沼市内にあるこちらの空き家。所有者が亡くなり、親族が相続を放棄したため、現在は市が管理してい