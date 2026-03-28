東京都民のみなさん、「ムーミンバレーパーク」（埼玉県飯能市）へお得におでかけするチャンスです。2026年3月27日から5月1日まで、東京駅発着の高速バス往復券付きのチケットが"1900円引き"で購入できます。キャンペーン価格は6200円→4300円バスの往復券＋1デーパスのセット券（おとな）は通常6200円ですが、5月1日までは"4300円"のキャンペーン価格で購入できます。バスの運行は土日がメインで、運行日は公式サイトで確認できま