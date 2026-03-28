バーチャルとリアルの姿、両方で活動する配信者「XTuber」という語が株式会社PANDORAによって商標登録され、話題だ。 （関連：【画像】もはやバーチャルは概念なのか完全実写化を果たしたVTuber・おめがシスターズ） PANDORA社のプレスリリース（※1）を読むと、あくまでも概念として確立するための提案とのことで「個人・団体を問わず、自らの活動を表す文脈で『XTuber』と名乗ることは、基本的