2月10日にDU BOOKSより出版された書籍『ジャパニーズR&Bディスクガイド』。全423作品のディスクレビューや、当事者であるミュージシャンたちのインタビューなどを通じて、およそ35年にわたる日本産R&Bの歩みに迫った一冊だ。今回は、史上初のガイド本となる本書をより深く楽しんでもらうべく、監修を務めた筆者がその内容を紐解きながら、本書が導くジャパニーズR&Bの現在地について