（台北中央社）台湾海峡の澎湖に船籍を置く漁船「大進満8号」が23日の出港後、消息を絶ったことが25日までに分かった。一部メディアの報道によれば、中国漁船に対する燃料の違法販売で、中国側に拿捕（だほ）された疑いがある。台湾で対中政策を担当する大陸委員会は28日、大進満8号が中国側の関係当局の管理下にあり、乗組員、船体ともに無事であることを海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）が把握していると明らかにした。海巡