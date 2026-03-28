PKを巡る判定が、非常に大きな注目を集めている。３月27日に開催された延期分のJ１百年構想リーグ第５節で、サンフレッチェ広島はヴィッセル神戸と敵地で対戦。49分に木下康介が先制点を挙げるも、終盤に失点を重ね、１−２で逆転負けを喫した。ネット上で議論が巻き起こっているのは、神戸の同点弾に繋がったシーンだ。80分、敵陣ペナルティエリア内でパスを受けた神戸DFジエゴがシュートを打った際、広島GK大内一生と接触