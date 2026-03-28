【家電コンサルのお得な話・291】 物価高騰の影響が長期化する中、2月から3月にかけて、複数の自治体が全国の米穀店やスーパーなどで使えるお米券の配布を行った。こうした物価高騰施策は全国一律ではなく、自治体ごとに実施の有無や対象、内容が異なり、お米券は少数派のようだが、共通しているのは、食料品価格の上昇に対する生活支援策としての位置づけである。●自治体ごとに実施お米券は原則プッシュ方式で対象者なら自動