コンプライアンスやセクハラ・モラハラに敏感になった現代では、社内外で関わる人とコミュニケーションの取り方、距離感の取り方が難しく感じる人も多いでしょう。ちょっとしたアイデアで、それをクリアする方法があります。株式会社チエノワCEOとCOOによる新刊『チームの成果を最大化する！“インターナル・ブランディング”「働きがい」は仕組み化できる』（青春出版社刊）から抜粋して紹介します。「雑談」が消えた職場で起こっ