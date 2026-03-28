2026年3月13日、東京ドームシティ内にあるJFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」(東京都文京区)にて、日本のスポーツ界とアウトドア界の新たなスタンダードを予感させるパートナーシップの発表が行われた。キャンプ・アウトドア用品の大手ブランド「コールマン」を展開するニューウェルブランズ・ジャパン合同会社と、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)は、2026年1月1日付で「JFAソーシャルバリューパートナー」契約を締結。単な