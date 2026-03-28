JR高輪ゲートウェイ駅を中心とした新しいまち、「TAKANAWA GATEWAY CITY」が、きょうオープンしました。きょうオープンを迎えた「TAKANAWA GATEWAY CITY」は駅に直結する複合商業施設などの5棟からなる、JR東日本の開発事業です。建築家の隈研吾さんが外装デザインを手がけた施設には100畳の畳空間や屋上には足湯が設置されています。地上31階建ての複合施設にはバーカウンター式の飲食店やSuicaを診察券とし