あすは高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。きょう桜が満開となった東京は、日中は絶好のお花見日和となりそうです。ただ、湿った空気の影響で、夕方以降は関東や東海、近畿南部で雲が広がりそうです。にわか雨があるかもしれませんので、夜桜見物は折り畳みの傘があると安心です。那覇は夜から雨でしょう。あすの気温です。平年を上回る暖かさが続く見込みです。東京や名古屋、大阪はきょうよりさらに暖かく、ゴールデンウ