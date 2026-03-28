東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が元交際相手の男に刃物で刺され死亡した事件で男が数十秒間にわたり、女性と自分自身を交互に何度も刺していたことが分かりました。【写真を見る】池袋“ポケセン”女性刺殺 男は数十秒間にわたり女性と自分を交互に刺したか女性遺体には首を中心に十数か所の傷が…おととい夜、豊島区・東池袋にあるサンシャインシティのポケモンセンターで店員の春川萌衣さん（21）が元交際相手の