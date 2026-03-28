大阪市内で捕獲され、２７日に大阪府能勢町の温泉施設に引っ越ししたシカ。大阪市の横山市長が初めて対面しました。 （大阪市横山英幸市長）「かわいい～。めっちゃ癒されるな」 大阪市の横山英幸市長が会いに来たのは、２７日に市内の動物管理施設から移送されたシカ。 このシカは今月２５日に市内で捕獲されました。 同一の個体かはわかっていませんが、市内では２１日ごろからシカの目撃情報が相次いでい